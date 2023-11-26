Пресняков о браке с Орбакайте: «Я что только не вытворял, меня надо было терпеть»

Роман Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте продлился 10 лет. У молодых людей родился сын Никита, но их союз все равно распался.

В разговоре с Лаурой Джугелией, певец признался, что в том возрасте был сложным человеком. Ему интересны были только встречи с друзьями, пьянки и гулянки.

«Я был далеко не святым парнем, что только не вытворял, меня надо было терпеть. Потому что все время я находился с друзьями, пил коньяк, вино, мы постоянно что-то мутили», - заявил он.

Пресняков заявил, что ночью мог сорваться куда-то с палатками и пропасть на несколько дней.

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