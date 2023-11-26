Владимир Пресняков: «Даня Милохин был хорошим парнем, пока не запутался»

Певец Владимир Пресняков заявил, что раньше ему нравился блогер Даня Милохин, но в какой-то момент с парнем что-то пошло не так.

«Даня Милохин был хорошим, пока не запутался», - заявил артист в разговоре с Лаурой Джугелией.

Даня Милохин сейчас живет в Дубае, куда сбежал, отказавшись сниматься в проекте «Ледниковый период». Блогер пытался вернуться в Россию, но ему напомнили, что он в свое время откосил от армии и надо бы закрыть этот вопрос.

Даня испугался и снова улетел в Эмираты. Теперь сидит там.

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