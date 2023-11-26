Племянник Федора Бондарчука Константин Крюков во второй раз стал отцом

Племянник Федора Бондарчука Константин Крюков женат на пиар-менеджере Алине Алексеевой вот уже 10 лет. И в День матери супруга артиста объявила, что у них, наконец, родился долгожданный ребенок.

«Сегодня впервые отмечаю День матери — удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение», - написала в соцсетях Алина и выложила маленький кулачек своей новорожденной дочки.

Алине удалось скрыть свою беременность от общества. В последние месяцы она не выходила никуда в свет.

Для Константина - это второй ребенок. У актера есть дочь Юлия от первого брака с Евгенией Варшавской. Сейчас девушке 16 лет.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».