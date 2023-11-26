Пресняков признался, что в 90-е дружил с бандитами

Бытует мнение, что в 90-е годы российские артисты дружили с бандитами, которые их потом крышевали и решали проблемы. Владимир Пресняков подтвердил этот факт, но заявил, что конкретно его никто не крышевал, хотя с такими личностями он дружил.

«У меня есть очень мощный Ангел-хранитель. И благодаря ему мои 90-е прошли со свистом. Насилие, криминал прошли мимо меня, хотя среди моих друзей были такие товарищи», - заявил певец в разговоре с Лаурой Джугелией.

Пресняков отметил, что «измайловские» друзья, «ореховские» были рядом. Но судьбу его никогда не решали.

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