Владимир Пресняков о переживаниях сына Никиты: «Доходит до неадекватности»

Певец Владимир Пресняков заявил, что его старший сын Никита, рожденный в браке с Кристиной Орбакайте, переживает из-за того, что его попрекают звездным семейством.

«Доходит до неадекватности. Его даже по имени никто не называл - внук Аллы Пугачевой и все тут. Я с ним разговаривал много раз на эту тему, просил взять себя в руки, но эта тема для него тяжелая», - заявил артист в разговоре с Лаурой Джугелией.

Пресняков подчеркнул, что Никита полностью сделал себя сам. И ни разу ни у кого из них не попросил денег.

Сейчас Никита Пресняков живет в США, там он занимается клипами.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».