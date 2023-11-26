В России снимут сериал про детство Шерлока Холмса

О детстве сыщика Шерлока Холмса в России снимет сериал режиссер Анастасия Денисова, сообщает ТАСС.

Многосерийная лента будет создана по произведению Михаила Зайцева и Сергея Белорусца «Маленький Шерлок».

Как рассказала режиссер, по жанру это будет «семейный исторический детектив».

По сюжету Шерлок Холмс приезжает в Санкт-Петербург на каникулы с друзьями и собачкой. Здесь он впервые сталкивается с подлостью Джеймса Мориарти, который подкидывает украденное в Лондоне ожерелье другу.

Анастасия Денисова призналась, что хотела бы увидеть в главных ролях Владимира Машкова и Марию Аронову.

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