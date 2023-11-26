Кристина Асмус высказалась о свадьбе Александра Петрова: «Платье не выгуляла, горько»

Кристина Асмус затаила обиду на своего бывшего друга Александра Петрова. Как сообщает woman.ru, звезда «Интернов» поддержала Стасю Милославскую, с которой знаменитый актер встречался 4 года, но так и не сделал ей предложение.

А вот на своей избраннице Виктории женился почти мгновенно, влюбившись в нее с первого взгляда на улице.

Кристина Асмус вначале высмеяла пост экс-друга в соцсетях, в котором он просил не беспокоить его новую избранницу. А теперь прошлась сарказмом по его свадьбе, которая состоялась 25 ноября. Как оказалось, Александр Петров не пригласил коллегу на торжество, хотя раньше публично демонстрировали симпатию к ней.

«Платье не выгуляла, горько», - написала в соцсетях Асмус.

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