Телеведущей Анне Шатиловой, которую называли «лицом и голосом страны», исполнилось 85 лет

Телеведущая, заслуженная артистка России Анна Шатилова отмечает 26 ноября 85-летие. Как сообщает НТВ, ее называли «лицом и голосом страны».

Начинала Анна Шатилова с работы на радио, потом ее заметили на телевидении. Телеведущей повезло с преподавателями, своими мастерством и навыками с ней делились такие мэтры дикторского искусства, как Юрий Левитан и Ольга Высоцкая.

Шатилова вела такие программы, как «Время», «Новости», развлекательные передачи, среди которых особенной известностью пользовался «Голубой огонек».

В эфире телеведущая провела свыше 50 лет, ее звучный голос люди слышали также на шествиях, демонстрациях, фестивалях, военных парадах на Красной площади.

«У Анны Николаевны есть так называемый божий дар обаяния. Это то, что не наработаешь никогда», - высказался о телеведущей ее бессменный партнер и коллега диктор Евгений Кочергин.

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