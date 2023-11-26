Комика Гурама Амаряна не пустили в бар Григория Лепса в Новосибирске

Комика Гурама Амаряна, известного по телепроектам ТНТ Stand Up, «Открытый микрофон» и «Камеди Баттл», не пустили в караоке-бар Григория Лепса Leps Bar в Новосибирске.

Стендапер уже пообещал, что просто так не отпустит ситуацию и обязательно накажет обидчиков.

По словам юмориста, его не пустили на порог заведения Лепса потому, что у него не было карты гостя, а также из-за несоблюдения дресс-кода. Последний пункт оскорбил Амаряна, поскольку костюм, который был на нем надет в тот момент был пошит в Дубае двумя дорогими брендами.

В личном блоге Гурам Амарян выставил несколько постов с обращением в адрес поклонников и самого Григория Лепса.

«У них там, наверняка, только рюмка водки на столе, а я хотел покушать», – пожаловался стендапер. И пригрозил Лепсу: «Мне этот бар через час в багажнике привезут весь бар целиком, возьмут, привезут, поговорим. Это не оставлю я».

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