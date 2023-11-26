14-летний племянник Максима Галкина* Гриша к 1 декабря выпустит новый трек

Племянник Максима Галкина* 14-летний Гриша объявил в социальных сетях, что 1 декабря у него выйдет новый трек.

Сын Дмитрия Галкина, родного брата Максима Галкина*, пытается ворваться в российский шоу-бизнес, исполняя рэп-композиции на русском языке. При этом проживает начинающий артист вместе с отцом, сестрой и мамой в Израиле.

Он уже выпускал ранее трек «Извини, мама» в августе этого года с использованием ненормативной лексики. В новом треке, на который он смонтировал тизер, Гриша также не обошелся без мата.

В композиции племянник Аллы Пугачевой заявляет, что «умеет делать кэш с самого рождения» и осуждает девочек, «отдающихся за баксы».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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