Маша Распутина оскорбила Жанну Фриске: «Я ее знать не знаю»

Маша Распутина заявила на юбилейном фестивале «Легенды Ретро FM» о том, что ей не нравятся современные исполнители. Артистка подчеркнула, что росла на песнях Клавдии Шульженко, подражала Эдите Пьехе, любила Аллу Пугачеву.

А покойную Жанну Фриске Распутина и вовсе оскорбила.

«Кто такая? Я ее знать не знаю!» – закричала певица со сцены.

Распутина также подчеркнула, что у нее никогда не было романа с Филиппом Киркоровым, о чем судачили в Сети. По ее словам, их всегда связывала исключительно дружба.

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