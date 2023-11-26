Николаев не исключил выпуска обновленной «Утренней звезды» на телевидении

Юрия Николаева телезрители полюбили по таким проектам, как «Утренняя почта» и «Утренняя звезда». 16 декабря ведущий отметит 75-летие.

В этот день на Первом канале ему посвятят программу «Доброе утро». Кроме того, Юрий Николаев в преддверии юбилея провел творческую встречу с поклонниками, на которой презентовал книгу о своей жизни «Здесь все по-честному». Издание уже поступило в продажу.

На творческой встрече Николаев заявил, что не исключает возвращения в эфир обновленной «Утренней звезды». Тем более, что в столице действует созданная народным артистом вокально-музыкальная академия для детей, которые мечтают выступать на сцене.

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