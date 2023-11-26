Из шоу «Суперстар-4» выбыла Екатерина Суржикова: «Я счастлива, что оказалась в этом проекте»

В четвертом выпуске четвертого сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ 25 ноября самой отстающей по количеству набранных баллов оказалась Екатерина Суржикова. Жюри не стало спасать участницу проекта и давать ей иммунитет и позволило ей выбыть из шоу.

Екатерина Суржикова набрала по итогам всех выпусков программ 21 балл, в то время как лидером голосования стал Игорь Наджиев с 31 баллом.

«Я счастлива, что оказалась в этом проекте. Хочу поблагодарить всю команду. За величайший профессионализм и прекрасные человеческие качества», – высказалась Екатерина Суржикова, прощаясь с шоу и его участниками.

В прошедшем выпуске Суржикова исполнила песню «Ангелы здесь больше не живут» Ульяны Каракоз. Наташа Королев и Лера Кудрявцева, которые входят в судейский состав проекта, прокомментировали, что певица их не впечатлила исполнением. Они полагают, что композиция ей не подходит.

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