60-летний Домогаров посетовал на свою внешность: «Толстый, со складками на лице»

Александр Домогаров в свои 60 лет не может смириться с тем, что утратил красоту, которой он был знаменит в молодости.

Из-за появившегося живота, лишнего веса и морщин он даже не может смотреть свои новые фильмы. Актер признается, что видит в них не только погрешности своей игры, но и изменившуюся не в лучшую сторону внешность.

«Тебя целлулоид зафиксировал, какой ты есть: толстый, со складками на лице, опухший. И такой ты и остался», - честно признался Домогаров журналистам НТВ «Ты не поверишь!»

Вместе с тем Домогаров не собирается делать уколы красоты или пластики. По словам звезды, он ценит каждую свою морщинку.

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