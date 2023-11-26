Стас Михайлов похудел на 17 килограммов: «Я всю жизнь борюсь с весом»

В апреле Стас Михайлов отметил 55-летие, намечается широкое празднование и сюрпризы для поклонников музыканта. Артист уже сейчас готовится к юбилею и приводит себя в форму.

Михайлов заметно похудел и стал выглядеть моложе своих лет. Он признался, что сбросил специально в преддверии праздника 17 килограммов. И это было совсем непросто.

«Я всю жизнь борюсь с весом, с самой молодости. С 6-го класса я занимался теннисом, потом баскетбол, я все время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс», - поведал журналистам НТВ программы «Ты не поверишь!» Стас Михайлов.

По словам артиста, он также придерживается специальной диеты, отказавшись от алкоголя, сахара и хлеба. Правда для себя он оставил небольшое исключение – немного шоколада с утра.

Стас Михайлов к тому же придерживается интервального голодания, но предупреждает поклонников, что оно подходит не всем и нужно использовать диету только под наблюдением специалиста.

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