Народный артист Владимир Ильин перенес операцию на ноге, отпраздновав 76-летие в больнице

Актер Владимир Ильин попал в больницу накануне своего 76-летия, сообщает НТВ. В итоге именины звезде «Утомленных солнцем», «Аварии — дочери мента» и «Турецкого гамбита» пришлось отмечать в клинике.

В программе «Ты не поверишь!» рассказали, что у народного артиста обнаружили аневризму сосудов на ноге и экстренно прооперировали.

Владимир Ильин в общении с журналистами пошутил, что в клинике он чуть не заработал к тому же и сотрясение мозга. По словам актера, он упал в коридоре, однако никаких сложных последствий это падение не дало.

Отметим, что Ильин давно отошел от светской жизни и тихо живет со своей женой Зоей Пыльновой в одной из подмосковных деревень.

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