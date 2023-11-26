Ирина Отиева: «Я плачу, потому что слушаю музыку»

22 ноября Ирина Отиева отметила свое 60-летие в одиночестве, журналисты НТВ связались с артисткой по телефону, чтобы узнать все ли с ней в порядке.
Певице представители телеканала передали поздравления с именинами от коллег, однако Ирина Отиева вовсе не выразила радость по этому поводу.
«Сами они не могли позвонить никак?» - спросила она.
Журналисты предположили, что коллеги не смогли дозвониться до нее. В итоге певица только разозлилась и даже заплакала в трубку телефона.
«Вот эти хотелки, скажите им, пожалуйста, они могут засунуть себе в одно место. Передайте просто девочкам, которые знают, что прекрасно на мне сделали бизнес свой, и больше меня не вспоминали», - заявила Отиева.
Не понятно, кого имела ввиду звезда, но она явно затаила обиду. Известно, что Ирина Отиева давно не выходит в свет, не гастролирует и порвала все связи с шоу-бизнесом и его представителями.
Певица Азиза рассказала, что Ирину Отиеву очень расстроил один эпизод. В один из своих дней рождения артистка пригласила к себе гостей из числа российских звезд. Из 20 человек к ней никто не пришел. С тех пор Отиева и не хочет никого видеть.
Впрочем, гордая знаменитость не призналась, что у нее потекли слезы из-за прошлых обид.
«Я плачу, потому что слушаю музыку», - оправдалась она перед журналистами и сказала, что прекрасно себя чувствует.
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