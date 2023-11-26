Ирина Отиева: «Я плачу, потому что слушаю музыку»

22 ноября Ирина Отиева отметила свое 60-летие в одиночестве, журналисты НТВ связались с артисткой по телефону, чтобы узнать все ли с ней в порядке.

Певице представители телеканала передали поздравления с именинами от коллег, однако Ирина Отиева вовсе не выразила радость по этому поводу.

«Сами они не могли позвонить никак?» - спросила она.

Журналисты предположили, что коллеги не смогли дозвониться до нее. В итоге певица только разозлилась и даже заплакала в трубку телефона.

«Вот эти хотелки, скажите им, пожалуйста, они могут засунуть себе в одно место. Передайте просто девочкам, которые знают, что прекрасно на мне сделали бизнес свой, и больше меня не вспоминали», - заявила Отиева.

Не понятно, кого имела ввиду звезда, но она явно затаила обиду. Известно, что Ирина Отиева давно не выходит в свет, не гастролирует и порвала все связи с шоу-бизнесом и его представителями.

Певица Азиза рассказала, что Ирину Отиеву очень расстроил один эпизод. В один из своих дней рождения артистка пригласила к себе гостей из числа российских звезд. Из 20 человек к ней никто не пришел. С тех пор Отиева и не хочет никого видеть.

Впрочем, гордая знаменитость не призналась, что у нее потекли слезы из-за прошлых обид.

«Я плачу, потому что слушаю музыку», - оправдалась она перед журналистами и сказала, что прекрасно себя чувствует.

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