По данным НТВ, Прилучный задолжал Муцениеце алименты на детей

Как сообщает НТВ в программе «Ты не поверишь!», Агата Муцениеце требует через суд от своего бывшего мужа 30% от заработка на алименты для их детей, дочки и сына.

По данным телеканала, за один лишь съемочный день звездам кино платят до полумиллиона в день. При этом дети Муцениеце и Прилучного получают от отца на фоне подобных заработков практически копейки – 100 тысяч рублей в месяц.

Однако, как говорит НТВ, даже эти средства артист выплачивает нерегулярно и у него накопился долг.

Звезда «Закрытой школы» решила запросить алименты через суд, но отстранилась от скандала.

«Это не мое дело, там разбираются люди», - заявила Агата Муцениеце телевизионщикам.

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