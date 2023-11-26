Маликов об отношениях дочери и хоккеиста Капризова: «Они дружат»

Дочь Дмитрия Маликова 23-летняя Стефания уже несколько лет встречается с успешным 26-летним хоккеистом Кириллом Капризовым. Однако звездные родители не торопят свою наследницу под венец.

Некоторое время назад появились слухи о том, что Стефания рассталась со своим парнем, однако журналисты телеканала НТВ программы «Ты не поверишь!» выяснили, что пара по-прежнему вместе. Молодые люди просто не хотят афишировать свои отношения.

Стефания регулярно прилетает в гости к Кириллу в США. В спальне апартаментов Капризова у кровати на тумбочке стоит совместное фото влюбленных. Да и отпуска они проводят вместе. Например, прошедшим летом они побывали в Италии, до этого вместе посетили Алтай.

Дмитрий Маликов не желает торопить события и выдавать свою дочь замуж за спортсмена.

«Они дружат. Все хорошо. Не будем забегать вперед», - высказался Маликов об отношения Стефании и Кирилла Капризова.

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