Бузова во время концерта обратилась к Даве со сцены: «Вкус к хорошей девочке»

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, вновь пытается добиться ее расположения. В минувшую пятницу и в эту субботу Давид Манукян присутствовал на шоу Ольги Бузовой в «Известия Hall».

Дава принес Ольге Бузовой корзину красных и розовых роз и передал его на сцену. Помощники вынесли цветы и поставили их перед Ольгой Бузовой.

Звезда отреагировала на подарок Давида Манукяна, сказав несколько слов, адресованных бывшему бойфренду.

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», - заметила Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян некоторое время встречались и публично признавались в любви друг другу. Но потом с громким скандалом расстались. Произошло это сразу после дня рождения Ольги Бузовой, в январе 2021 года. Тогда поющей телеведущей исполнилось 35 лет.

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По материалам starhit.ru