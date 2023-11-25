Шоу «Суперстар!» покинул еще один участник

По условиям шоу телеканала НТВ «Суперстар!», в конце каждого выпуска его покидает один участник - тот, кто набрал рекордно низкое количество баллов.

В эту субботу на телеканале НТВ вышел четвертый выпуск проекта «Суперстар!», в финале которого его покинула исполнительница Екатерина Суржикова. Программа была посвящена исполнителям, покинувшим этот мир. И Екатерина Суржикова выступила с номером, в котором почтила память своего отца, известного певца, исполнителя русских народных песен Ивана Суржикова.

Вокалистка представила на суд жюри и поклонников проекта композицию «Ангелы здесь больше не живут». Жюри остались недовольны выбором песни и исполнением. В итоге, Екатерина Суржикова набрала минимальное количество баллов. И покинула шоу «Суперстар!».

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