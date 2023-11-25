Петров разделся на свадьбе, чтобы показать татуировку с именем жены на груди

Актер Александр Петров в эту субботу, 25 ноября, закатил пышное торжество по случаю бракосочетания со своей избранницей Викторией. Той самой девушкой из полной семьи, которую он совершенно случайно встретил на улице.

Свадьба проходит в роскошном месте - La Pino Hall в Подмосковье. На торжество, по некоторым подсчетам, приглашено 250 человек. По разным оценкам, на свадьбу Петров потратил от 15 до 25 миллионов рублей.

Среди гостей торжества замечено немало знаменитостей. Филипп Киркоров, правда, он уехал, не досмотрев первый танец, Виктор Добронравов, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Алексей Щербаков, Владимир Якунин, Клим Шипенко, Леонид Ярмольник и другие.

Во время торжества жених и невеста обращались друг к другу по имени отчеству - Александр Андреевич и Виктория Александровна. После того, как молодые произнесли клятву любви, Петров снял с себя рубашку, чтобы показать гостям переводную татуировки на груди с именем любимой жены.

По материалам kp.ru , телеграм-канала Super

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