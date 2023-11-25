Беременная Ира Пинчук: «Есть мысли, что роды будут в ближайшие два дня»

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук сообщила в микроблоге о приближающихся родах. Звезда телестройки Иры Пинчук считает, что ее малыш появится на свет в самое ближайшее время.

«Есть мысли, что роды будут в ближайшие два дня», - поделилась Ира Пинчук с подписчиками.

Те тут же пожелали ей легких родов и появления на свет здорового малыша.

«Ирочка, всего вам самого хорошего и доброго. Чтоб роды у вас прошли легко, и вам уже стало посвободнее ходить. Родите и будете самой счастливой мамой 2 сыночков», «Вы самая хорошая и добрая мама», «Легких и быстрых родов, здоровья тебе и малышу», - отозвались в Сети.

Напомним, будущий ребенок станет вторым у Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна. У пары есть старший сын Давид, которому два года. У Давида родится младший брат. Ира Пинчук ждет мальчика

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