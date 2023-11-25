Дава пришел на концерт Бузовой «Принимай меня» с букетом роз

Ольга Бузова в эту субботу дает второй по счету концерт на площадке «Известия Hall». В минувшую пятницу шоу Ольги Бузовой под названием «Принимай меня» прошло при полном аншлаге.

Как и накануне, в эту субботу выступление Ольги Бузовой вновь посетил ее экс-бойфренд Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Он сдержал свое обещание и пришел на концерт бывшей возлюбленной. В руках Дава держал огромный букет роз.

Дава в последнее время изо всех сил старается привлечь к себе внимание Ольги Бузовой. Вероятно, он вновь решил добиться ее расположение. Дава ставит лайки в соцсетях Ольги Бузовой, пишет ей комментарии, а накануне он побывал в караоке, где распевал хиты Ольги Бузовой.

Напомним, Дава и Ольга Бузова некоторое время назад встречались, а потом расстались с громким скандалом.

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