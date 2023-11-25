Сергей Соседов оценил выступление Кая Метова на шоу «Суперстар!»: «Было много небрежных нот»

В эту субботу, 25 ноября, на телеканале НТВ вышел новый выпуск популярного шоу «Суперстар!». Участник проекта, звезда 90-х годов прошлого века Кай Метов исполнил песню из репертуара группы «Песняры» «Наши любимые».

Некоторые члены жюри восхитились выступлением. Но не музыкальный критик Сергей Соседов. Он сделал Каю Метову комплименты, а затем указал на недочеты в его вокале.

«Мне нравится, как ты работаешь в нашем проекте. Очень своеобычное исполнение, очень интересная подача. Но было много очень неточных, точнее, небрежных нот. Это недопустимо в этой почти гениальной композиции. Меня резануло! Это тяжелым грузом в конце вниз потянуло. А хотелось в финале какого-то света. Это испортило впечатление», - признался Сергей Соседов.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».