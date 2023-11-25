Охлобыстин о состоянии Ефремова в колонии: «Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать»

Актер Михаил Ефремов уже четвертый год отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом, виновником которого он стал. Друг Михаила Ефремова, актер Иван Охлобыстин рассказал, что переживает за здоровье своего товарища.

По словам Охлобыстина, Ефремов серьезно болен, и его нужно спасать.

«Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал… К нему очень хорошо в колонии относятся… Но для такого больного человека такой режим — это ужас…» - поделился Иван Охлобыстин.

Охлобыстин добавил, что молится за то, чтобы Михаила Ефремова отпустили из колонии по УДО.

Напомним, 10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Этот день он провел в колонии, как и все остальные, просто работал. Поздравили Ефремова с круглой датой только сотрудники исправительного учреждения, близкие актера в день рождения его не навестили.

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По материалам «АиФ»