Экс-участник «Дома-2» Саша Задойнов встретился со старшей дочкой Анастасией

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов впервые за долгое время поделился в микроблоге совместным снимком со старшей дочкой Анастасией, которая родилась в его первом браке.

«А вот и старшенькая», - подписал снимок Саша Задойнов.

Девушке уже семнадцать лет, в прошлом году Анастасия окончила девятый класс одной из школ Ярославля. Саша Задойнов присутствовал на выпускном вечере Анастасии.

Напомним, всего у Саши Задойнова три дочери. Среднюю наследницу ему родила Элина Камирен, девочку назвали в честь папы Александрой. Младшей дочери Задойнова в феврале будет два года, она появилась на свет в браке Саши со второй женой Ксенией, малышку зовут София.

Подписчики Александра Задойнова пришли в восторг от красоты Анастасии. Они считают, что все три дочери Александра Задойнова - невероятные красавицы.

«Мне кажется, Саша счастлив только со своими дочерьми! Может, такая судьба?», «Саша – ювелир, одних красавиц делает», «Саша сам красавец и дочери красотки», - высказались в Сети.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».