Умерла актриса Наталия Дмитриева

Стало известно о смерти актрисы Молодежного театра на Фонтанке Наталии Дмитриевой. Она скончалась на 79-м году жизни. Наталия Дмитриева прослужила в этом театре Санкт-Петербурга 43 года.

Актриса активно снималась и в кино. Зрители запомнили Наталию Дмитриеву по роли Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в картине «Уходя, уходи» и другим кинолентам.

Театралы оценили игру Наталию Дмитриеву в постановках Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день», работам Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов» и другим

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По материалам kp.ru