Наталия Аринбасарова перенесла инфаркт глаза

Наталия Аринбасарова поделилась личной историей в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ. Актриса призналась, что раньше никогда не испытывала проблем со зрением. До поры, до времени... Поэтому знаменитость сразу почувствовала неладное, когда у нее потемнело в глазах.

Экс-жена режиссера Андрона Кончаловского решила не тянуть и вызвала домой «скорую». Санитары тут же направили звезду в Боткинскую больницу, где круглосуточно дежурят офтальмологи.

По словам актрисы, она испытывала непривычную слабость, почему-то захотелось заснуть. Однако остаться дома Наталия Аринбасарова побоялась, и все-таки поехала к врачу.

Уже в больнице бывшей жене режиссера поставили страшный диагноз — «инфаркт глаза». Все произошло из-за того, что тромб попал в сосуд глаза и просто перекрыл питание. Именно из-за этого актриса перестала видеть на один глаз. Восстановить зрение теперь практически невозможно, только если частично. Наталия Аринбасарова, можно сказать, теперь видит нормально только одним глазом.