Ольга Гажиенко из «Дома-2» призналась, что боится своего возраста

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Гажиенко 25 ноября отмечает свой день рождения. Старшей сестре Риты Агибаловой исполнилось 37 лет. Ольга Гажиенко призналась, что немного побаивается своего возраста.

«Мне сегодня 37! Честно? Цифра, пугающая меня. Но потом я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, какая я счастливая в свои 37. Рядом со мной всегда мои любимые мужчины, которые все делают, чтобы я сегодня улыбалась. И не только сегодня. Моя семья - мое самое дорогое сокровище. Мои родители живы и здоровы, скоро мы вместе будем отмечать Новый год», - поделилась Ольга Гажиенко.

Ольга Гажиенко рассказала, что ее очень трогательно поздравили родители мужа, и даже заставили невестку прослезиться от умиления. И в целом, все окружение Ольги сказало ей много теплых и добрых слов. К тому же, Ольга Гажиенко чувствует в себе очень много энергии и задора. Так что, бывшая участница реалити-шоу Ольга Гажиенко сделала заявление, словно, ей исполнилось не 37, а 73.

«А цифры, это просто цифры!» - заключила Ольга Гажиенко.

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