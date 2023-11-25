Автор песен Лаймы Вайкуле: «С ней было легко выпивать, а работать — не очень»

Известный поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, который написал для певицы Лаймы Вайкуле такие хиты, как «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько», вспомнил о своем опыте сотрудничества с ней. Виктор Пеленягрэ дал понять, что работать с Лаймой Вайкуле было неимоверно сложно. У певицы были высокие требования к текстам и своей видение, какой должна быть песня в ее исполнении. И никогда не шла на компромисс.

«С Лаймой легко было выпивать, болтать... А работать – не очень. Некоторые песни приходилось перелопачивать», - признался Виктор Пеленягрэ.

Из-за единственной строчки в тексте Лайма Вайкуле могла устроить скандал.

«Я написал, как мне казалось, замечательную песню, где были слова: «Не спеши дорогой, все я сделаю сама». И вот эта строчка «Все я сделаю сама» Лайме не понравилась», - поделился Виктор Пеленягрэ.

Дело дошло до того, что Лайма Вайкуле обратилась к другому поэту, а точнее, поэтессе, которая и переделала текст песни. Именно ее версию и исполняла со сцены Лайма Вайкуле.

«В результате получилось: «Не спеши, дорогой, ведь волнуюсь я сама». По-моему, это вообще за гранью добра и зла. У меня даже веко задергалось, когда я услышал этот вариант», - отметил Виктор Пеленягрэ.

По материалам MK.RU

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