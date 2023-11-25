Орлова о том, что рожала дочь сама: «Просто не ныла, если что-то было не так»

Не успела Ольга Орлова поделиться с поклонниками своими мечтами о том, что она родила бы своей дочке Анюте братика или сестричку, как тут же столкнулась с критикой со стороны поклонников. Ведущая «Дома-2» не смогла оставить без внимания один комментарий, ответив подписчице в своем Telegram-канале. Суть отклика состояла в том, что некая Елена не поверила будто Ольга Орлова рожала дочку сама. Женщина привела в качестве аргумента «компетентное» мнение своей знакомой, которая настаивала, что едва ли беременная женщина на шестом месяце может разгуливать по пляжу, а потом сразу после родов, буквально через две недели, наслаждаться шампанским. Подписчица теледива подметила, что у Орловой буквально не было ни одного признака, что рожала она сами. Эти слова вызвали у телеведущей смех.

«А давайте, хотя бы на секундочку представим, что Оля просто не ныла, если что-то было не так? Я понимаю, что "знакомая, которая сказала: нет одного признака, что рожала сама" - это авторитетная знакомая, которая на 100% может по фото определить, кто и как рожал. Но все же! Всегда есть хоть маленький процент того, что вы ошибаетесь», - добавила Ольга Орлова.