Марина Федункив о Гарике Харламове: «Он лентяй!»

Марина Федункив пооткровенничала с журналистами на премьере мультфильма «Кентервильское приведение». Звезда ТНТ считает, что Гарик Харламов едва ли подвижен вне съемок, юмориста актриса из «Реальных пацанов» назвала лентяем. Также Марина Федункив считает, что дома Гарик ведет себя совершенно иначе, чем на публике — грустно и скучно, как и все комедианты. Это, как выразилась актриса, она знает по себе.

«Он ленивый, он лентяй! Все комики они дома грустные! Я вот по себе сужу, я вот душнила дома», - призналась Марина Федункив.

Сам шоумен редко говорит о своей личной жизни. Однако мама Гарика Харламова Наталья Игоревна в восторге от пассии сына актрисы Катерины Ковальчук. Примечательно, что даже после развода юморист не смог отселить свою экс-жену Кристину Асмус. Она осталась жить в доме комика, заняв один этаж в его загородном коттедже. Актриса живет там вместе с дочерью Анастасией. При этом Кристина Асмус завела отношения с Романом Евдокимовым.

По материалам Telegram-канал «Звездач»