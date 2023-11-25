Гарик Мартиросян: «Я перестал смотреть вот так пристально КВН»

Гарик Мартиросян в недавнем интервью дал понять, что мало знает нынешнюю юмористическую молодежь, особенно женский состав комедианток. Хотя сегодня в изобилии на ТНТ выходят шоу со стендапами, на которых выступают преимущественно девушки. Юморист дал понять, что для него эталоном в этом жанре стала Марина Кравец, которая обладает и талантом, и потрясающей внешностью. Знаменитость, ко всему прочему, еще и хорошо поет. Найти ей замену, как подметил Гарик Мартиросян, будет не так-то просто.

Кроме того, выступавший на «Камеди Клабе» юморист намекнул, что уже давно не смотрит так часто КВН, как делал это раньше. Еще каких-то двадцать лет назад Гарика Мартиросяна было не оттащить от этой передачи. Он смотрел КВН «запоем», как выразился сам комик. Однако теперь юморист мало интересуется этой телевизионной передачей.

«Я перестал смотреть вот так пристально КВН, где-то вот когда закончились «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска», – подметил Гарик Мартиросян.

По материалам Rutube-канала «Медийные лица»