72-летняя Ирина Алферова: «На роль гадин, к слову, не соглашаюсь»

Бывшая жена ныне покойного Александра Абдулова Ирина Алферова в свежем интервью рассказала, как ей удается всегда оставаться в хорошем настроении и не впадать в хандру. Знаменитость дала понять, что даже осенью в плохую погоду, она находит себе занятие по душе. Ей просто некогда сидеть дома. Сейчас, к примеру, 72-летняя Ирина Алферова готовится к фестивалю «Звезда Рождества», который пройдет в Москве. Актрису можно увидеть и на сцене театра «Школа современной пьесы», спектакли с ее участием проходят с большим успехом, в зале обычно яблоку негде упасть.

Ирина Алферова дала понять, что старается не спадать в тоску. Она просто не позволяет себе уныния. И все благодаря любимой работе — на сцене она чувствует себя счастливой.

«На роль гадин, к слову, не соглашаюсь. Даже пробовать не хочу. Если мои героини и делают что-то не то, так они борются с этим, у них судьбы интересные», - подметила Ирина Алферова.

Рассказала актриса и о своей единственной дочери, которую она называет хулиганкой. У Ксении, как выразилась ее именитая мама, сильный и независимый характер. В юности жена Егора Бероева занималась баскетболом и теннисом. Правда, Ирина Алферова призналась, что не хотела, чтобы ее дочь стала профессиональной спортсменкой. Она рада, что Ксения выбрала творческую актерскую стезю и успешно снимается в кино и сериалах.

По материалам «АиФ»