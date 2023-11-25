Победитель 5 сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» Фаррух Хасанов признался, что потратит 6 миллионов на родителей и творчество

Победитель 5 сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» Фаррух Хасанов из Таджикистана рассказал, куда он потратит суперприз — 6 миллионов рублей. Певец сразу заявил, что пришел на шоу только за победой. И сразу же стал фаворитом лидера сотни Сергея Лазарева.

Денежный приз Фаррух потратит не только на себя. По словам артиста, у него есть давняя мечта. Он хочет отравить родителей в паломнический тур. Теперь у 25-летнего певца появился этот шанс. А вот оставшееся деньги, как подметил Фаррух, он потратит на себя. В первую очередь, на развитие карьеры. А во-вторую, на запись новых синглов.

А вот переезжать в Москву победитель вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» пока не собирается. Хочет радовать поклонников своей музыкой и в России, и в Таджикистане.

По словам Фарруха, благодаря такому чудесному вокальному шоу как «Ну-ка, все вместе!» его жизнь поменялась на 180 градусов. В его жизни появились наставники, каждый эксперт из сотни, как выразился певец, был готов поддержать его советом.

«По поводу корпоративов - есть предложения, конечно. Но в первую очередь мы хотим дать концерты по России, поэтому сейчас обдумываем - как правильно все организовать», - добавил Фаррух Хасанов.

По материалам «КП»