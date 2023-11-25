43-летняя Виктория Боня о планах завести второго ребенка: «Обязательно!»

Виктория Боня одна воспитывает дочку Анджелину Летицию от ирландского миллионера Алекса Смерфита. Говоря о расставании с экс-возлюбленным, звезда «Дома-2» намекнула, что отец ее дочери не хотел больше иметь наследников, а сама Виктория мечтала о большой семье. Не так давно теледива сообщила, что заморозила яйцеклетки. 43-летняя Виктория Боня собирается стать матерью во второй раз.

«Обязательно!» - подметила теледива, говоря о планах на второго ребенка.

В кулуарах шепчутся, что знаменитость не прочь завести малыша от нынешнего возлюбленного. Виктория дала понять, что строит отношения с бизнесменом Русланом Гасановым. Влюбленные вместе уже два с половиной года. И судя по всему, у них все серьезно. С избранником Боня ездила отдыхать на Мальдивы. А познакомились молодые люди в Дубае и сразу же понравились друг другу.

Ранее теледива сделала пластику лица, заметно омолодившись. Виктория Боня пока появляется всюду в солнцезащитных очках, скрывая глаза. После операции еще не сошли отеки. Однако звезда «Дома-2» уже довольна тем, как она выглядит.