Виктория Лопырева рожала сына в Майами из-за того, что не любит московскую зиму

Модель и телеведущая Виктория Лопырева родила своего первенца в Майами в феврале 2019 года. Мальчика назвали Марк Лионель.

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По словам Виктории, она до последнего планировала роды в России. Но, будучи уже на приличном сроке, устала от серой зимы в Москве и решила слетать погреться к океану.

«Я изначально собиралась рожать в Москве. Я просто настолько не люблю зиму в Москве. Ну, она серая, вот это вот низкое небо. Нужно сто одежек на себя примерить, чтобы идти гулять. Я помню, у меня шапка, шарф, пуховик, живот… я как шар иду по этому снегу в валенках», — поделилась воспоминаниями Виктория.

Отец будущего ребенка Лопыревой немного удивился, но согласился со своей возлюбленной. Ближе к новогодним праздникам Игорь Булатов прилетел за Викторией, но ей настолько хорошо было в теплом климате, что она решила остаться.

Источник: интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец