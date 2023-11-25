Маша Машкова из «Не родись красивой»: «Хорошо ли я жила в России? У меня было много денег»

Мария Машкова вместе с мужем и дочерьми давно живет в Штатах. Но работать актриса продолжала в России. Дочь Владимира Машкова снималась в сериалах и кино. Однако не так давно знаменитость получила гражданство другой страны, о чем тут же сообщила поклонникам. Теперь у актрисы есть американский паспорт. К тому же, она дала понять, что для окружающих она просто Маша Машкова, от своего отчества Владимировна, звезда «Не родись красивой» по сути отказалась.

«Хорошо ли я жила в России? Потрясающе! С 18-ти я уже без остановки снималась в сериалах. Это могли быть проекты хуже или лучше — неважно. У меня было очень много денег, я ходила в рестораны», - делилась актриса с молдавскими журналистами в недавнем интервью.

Кстати, появилась информация, что канал СТС собирается возродить сериал «Не родись красивой», в котором Мария Машкова снималась вместе с Григорием Антипенко, Ольгой Ломоносовой и Нелли Уваровой. Пригласят ли дочь Владимира Машкова в проект, не известно. Директор Юлии Такшиной (Виктория Клочкова, - Прим. Ред.) в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дал понять, что со звездами сериала еще никто не связывался.

По материалам «СтарХит»