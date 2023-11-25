Виктория Лопырева считает, что мужчина не должен присутствовать на родах

Виктория Лопырева стала матерью в 2019 году. Она родила сына Марка Лионеля от своего возлюбленного Игоря Булатова, за которого потом вышла замуж.

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Бизнесмен всегда поддерживал Викторию. Но на роды она его не позвала. Модель считает, что мужчинам не нужно видеть то, как ребенок появляется на свет.

Она уверена, что такой опыт может травмировать будущего отца и нанести непоправимый вред интимной жизни пары. Поэтому, когда пришло время рожать, предпочла справиться с этим делом самостоятельно.

«Я за то, чтобы чисто женские дела женщина делала сама… Природа женщину создала, чтобы она с этим справилась. И мы все с этим справляемся, слава Богу. Я не считаю, что для интимной и партнерской жизни. Вот именно, как у мужчины и женщины. Мужчина должен видеть эти вещи. Есть вещи, которые мужчине видеть не надо», — поделилась своими мыслями Виктория.

Источник: интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец