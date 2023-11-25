Виктория Лопырева рассказала о кризисе в браке с Игорем Булатовым

Роман между моделью и бизнесменом завязался еще тогда, когда Булатов был официально женат. При этом Виктория уверяет, что возлюбленный говорил ей, будто бы уже давно не живет со своей супругой.

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Молодые люди скрывали свою связь до тех пор, пока Виктория не забеременела. Позже она узнала, что супруга ее избранника тоже находится в положении. Но, несмотря на это, Булатов все-таки развелся с первой женой и сделал предложение Лопыревой.

В 2019 году у пары родился сын Марк Лионель. В этом же году молодые люди узаконили свои отношения.

Какое-то время все было хорошо. Однако через несколько лет в браке появились проблемы. Виктория этого не отрицает, но и не говорит, что именно произошло.

В своем недавнем интервью Надежде Стрелец модель заявила, что они с мужем живут раздельно, но при этом до сих пор состоят в официальном браке.

«Мы женаты все еще, но живем отдельно. Наверное, в каждом браке существуют вот эти вот кризисные года: один год, три года, пять, семь. Вот у нас, наверное, где-то между пятью и семью… Есть проблемы, которые начались не вчера. Я искренне надеюсь, что нам хватит мудрости, уважения и любви, в первую очередь, к нашему сыну, чтобы как-то правильно выйти из этой ситуации. Мы каждый живем своей жизнью, но что будет дальше не знаю, время покажет», — сказала Лопырева.

Источник: интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец