Виктория Лопырева рассказала, что она предпочитает жить в Дубае из-за хорошей погоды и отличных школ

После победы в конкурсе «Мисс Россия» в 2003 году перед Викторией Лопыревой открылись большие возможности. И она ими воспользовалась.

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Девушка сделала успешную карьеру модели и телеведущей. Ее до сих пор помнят и узнают, чем может похвастаться далеко не каждая коронованная красавица.

Сейчас Виктории 40 лет. Она воспитывает сына Марка Лионеля и большую часть своего времени проводит в Дубае.

Со слов Виктории, у нее есть золотая резидентская виза. В Эмиратах это что-то вроде вида на жительства. Получить такую визу могут только избранные. Лопыревой ее выдали за проект «Фестиваль русской культуры» которым она занималась в ОАЭ.

Модель говорит, что и раньше часто бывала в Дубае, а после пандемии вовсе стала жить на две страны. Она называет себя климатическим беженцем. Но при этом Виктория не считает, что переехала в Эмираты, так как она все лето проводит в Москве.

«Очень люблю тепло. Мне нужна теплая вода. Для меня это необходимость. Ну а в летние месяцы мы приезжаем в Москву», — поделилась Виктория.

Кроме того, телеведущая сказала, что в Эмиратах очень удобно жить с маленькими детьми. И это тоже является причиной того, почему она отдала своего сына в местную школу.

«Здесь очень хорошо растить маленького ребенка. Потому что здесь хорошая погода… Хорошие школы, он ходит в очень хорошую школу, в самую лучшую. Безопасно. Очень много каких-то развлечений, развивашек для детей. Очень хорошее комьюнити. Очень много мам с детьми. То есть это просто рай для мамы с маленьким ребенком», — объяснила Лопырева.

Источник: интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец