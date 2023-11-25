Гоша Куценко рассказал о том, что долгое время был зависим от снотворного

Актер Гоша Куценко в своем последнем интервью признался, что долгое время принимал сильное снотворное.

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Началось все тогда, когда друзья из Израиля посоветовали ему препарат, который был разработан для пилотов и дальнобойщиков.

Эти таблетки позволяли быстро уснуть и, как следствие, на следующий день чувствовать себя отдохнувшим. А это именно то, что нужно было Куценко на тот момент.

Артист признался, что иногда совмещал прием снотворного и спиртного. Но алкоголь употреблял в меру, поэтому сначала все было нормально.

«С небольшими дозами алкоголя оно сочетается. Ты, выпивший слегка, приехал домой, выпил эту таблетку и через 10 минут тебя нет. А потом ты встал через 6 часов, и ты полон сил и энергии. И я так и жил чудесно», — поделился актер.

Но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Доза алкоголя и таблеток сильно выросла. Кончилось все тем, что из-за снотворного у Куценко развилось апноэ: он перестал дышать во сне и из-за этого стал бояться засыпать.

В конце концов все стало настолько плохо, что Гоше пришлось отказаться от многих проектов и лечь в больницу. Сейчас артист полностью поборол зависимость от таблеток. Алкоголь тоже употребляет очень осторожно.

Источник: интервью на YouTube-канале «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА»