Жена Николая Дроздова сказала, что ее муж чувствует себя гораздо лучше

86-летний телеведущий Николай Дроздов, которого зрители знают по передаче «В мире животных» проходит лечение от рака предстательной железы второй стадии. О диагнозе он узнал в октябре 2023 года.

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В начале ноября Николай Николаевич почувствовал сильную слабость. И тут же обратился в больницу. Телеведущего продержали один день под наблюдением врачей и отпустили домой.

Сейчас Дроздов продолжает прием назначенных препаратов. Ему по-прежнему прописан постельный режим, но, со слов супруги телеведущего, Николай Николаевич чувствует себя намного лучше.

Также Татьяна Петровна сказала, что ее супруг передает привет и свою благодарность всем, кто переживает о его самочувствии.

Источник: Telegram-канал SHOT