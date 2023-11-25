Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин извинился перед всеми звездами, которые пострадали от его нападок

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин всегда славился своими скандальными выходками. Однако в последнее время он стал еще более агрессивным.

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Андрей Александрович по какой-то причине был очень зол на артистов, которые посмели участвовать в концерте, посвященном памяти Юрия Шатунова. Продюсер проклял всех исполнителей и пожелал смерти им и их родственникам.

Но спустя некоторое время Разин все-таки осознал, что был не прав, и решил публично извиниться перед звездами, которые пострадали от его нападок. Мужчина объяснил свой непростой характер тем, что воспитывался в детском доме и всегда вынужден был держать оборону.

«Давайте будем продолжать творчество. Мы были созданы для творчества, а не для скандалов. Да, вы знаете мой характер. 16 лет прожить в детдоме, бороться за все. Тяжело. Тоже злость какая-то бывает. Поэтому простите, если кого-то оскорбил, если где-то жестко высказался. Это самозащита детдомовских детей. Она будет всегда», — сказал Разин.

Источник: womanhit.ru