Курбан Омаров провел день с дочерью от Ксении Бородиной и сыном от первого брака

Несмотря на то что бизнесмен Курбан Омаров постоянно проживает в Дубае, он находит время на общение со своими детьми от прошлых отношений.

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Напомним, у Курбана есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от второго. О первой супруге Омарова ничего неизвестно. А вот вторая жена бизнесмена, Ксения Бородина, знакома почти каждому, у кого есть телевизор.

Сейчас Омаров счастлив в отношениях с девушкой по имени Валерия. Он крайне редко с ней разлучается, но на очередной встрече с детьми Валерии не было.

В последний свой визит в Москву Курбан сводил детей в кино и выложил в своем блоге несколько снимков. На фотографиях Теона и Омар выглядят очень счастливыми. Видно, что их день с отцом проходит весело.

Мужчина тоже остался доволен встречей. Он отметил, что дочь растет застенчивой, но сообразительной, и каждая встреча с ней приносит ему и ее старшему брату большую радость.