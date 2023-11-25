Курбан Омаров провел день с дочерью от Ксении Бородиной и сыном от первого брака

Несмотря на то что бизнесмен Курбан Омаров постоянно проживает в Дубае, он находит время на общение со своими детьми от прошлых отношений.
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Напомним, у Курбана есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от второго. О первой супруге Омарова ничего неизвестно. А вот вторая жена бизнесмена, Ксения Бородина, знакома почти каждому, у кого есть телевизор.
Сейчас Омаров счастлив в отношениях с девушкой по имени Валерия. Он крайне редко с ней разлучается, но на очередной встрече с детьми Валерии не было.
В последний свой визит в Москву Курбан сводил детей в кино и выложил в своем блоге несколько снимков. На фотографиях Теона и Омар выглядят очень счастливыми. Видно, что их день с отцом проходит весело.
Мужчина тоже остался доволен встречей. Он отметил, что дочь растет застенчивой, но сообразительной, и каждая встреча с ней приносит ему и ее старшему брату большую радость.
«Такая красивая, скромная, по-детски застенчивая, постоянно анализирует события. Логика, смекалка, юмор. Не дочка, а мечта. Мы с Омаром кайфуем, когда она с нами. Все сразу становится по-другому», — написал Курбан о своей дочери от Ксении Бородиной.