Певица Адель призналась, что уже устала от работы своего мужа Пола Ричи

Певица Адель и спортивный агент Пол Ричи встречались чуть больше двух лет. Осенью 2023 года пара неожиданно для всех узаконила свои отношения. Но, несмотря на это, новоиспеченная супруга уже вовсю критикует своего мужа.

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Адель без всякого стеснения заявила, что просто не выносит работу Пола. Она вышла замуж за человека, который работает со спортсменами, но при этом удивляется тому, что Ричи так увлечен футболом и баскетболом.

Кроме того, певица отметила, что не понимает правил футбола. А если бы ей удалось в них разобраться, то она болела бы за команду из Великобритании. Это логично, ведь Адель оттуда родом. Но ее супруг настаивает на поддержке игроков из Кливленда, и это раздражает певицу еще сильнее.

Не ясно, как при таких претензиях Адель и Полу вообще удалось пожениться. Сколько продлится этот союз, тоже пока непонятно. Будем следить за развитием событий.

Источник: 7days.ru