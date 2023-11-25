Режиссер Карен Шахназаров отказался от работы со сбежавшими из страны актерами

Вслед за режиссером Никитой Михалковым, отказавшимся работать с релокантами, то есть уехавшими из России актерами, такое же решение объявил его коллега, режиссер и гендиректор студии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

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По мнению кинодеятеля, такие люди бросили страну на произвол судьбы и встали на противоположную сторону.

«Есть предатели, которые активно выступают против своей страны. А бывают какие-то другие причины, когда человек сидит и молчит, – в работе с этими артистами ничего плохого не вижу. Что касается предателей, я их точно не стану приглашать в свое кино», - высказался «Абзацу» Шахназаров.

Также свою позицию о судьбе уехавших высказал телеведущий Юрий Николаев. Он считает, что звездам, покинувшим Россию, назад дороги нет.