Чулпан Хаматову выгнали из ресторана в Риге за то, что не говорила на латышском

Эмигрировавшая в Латвия в 2022 году актриса Чулпан Хаматова уже выучила латышский язык, как того требует ее новая родина, однако в быту по-прежнему пользуется русским. И на днях за это ее выгнали из ресторана.

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Как сообщает журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram со ссылкой на рижское издание, Хаматовой отказал в обслуживании официант известного в Риге заведения Cemodans. Потому что актриса заказывала не на латышском, а на русском языке. Возмутились этим и потребовали выдворить ее и посетители заведения. На что Чулпан подняла скандал, а потом покинула заведение.

«Она начала истерить, опрокинула стакан с водой. Впредь, мы будем ее обслуживать только навынос. Не хотелось бы вновь слышать ругательную речь у себя в заведении», - цитирует Шахназаров арт-директора ресторана.

Хаматова, напомним, обосновалась в элитном коттеджном поселке под Ригой, где прикупила домик несколько лет назад, с детьми. Ее взял к себе на работу давний товарищ Алвис Херманис, режиссер Нового Рижского театра.