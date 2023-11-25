Ольга Орлова задумалась о новой беременности: «Может, еще за одним ребеночком сходить?»

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова задумалась, а не стать ли ей снова мамой. Звезда в соцсетях поделилась размышлениями на эту тему. Ее дочке Ане уже 10 месяцев, и она так быстро растет, что Орлова не успевает оглануться.

«Вот смотрю на нее сейчас и думаю: может, еще за одним ребеночком сходить?! Меня все чаще такая мысль посещает», - призналась подписчикам звезда.

Она стала спрашивать мнение фолловеров, но люди разделились на два лагеря. Одни считают, что можно еще успеть стать мамой, другие – что в 46 лет лучше этого не делать.

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Напомним, Орлова во время второй беременности столкнулась с настоящей травлей. Хейтеры считали, что у нее накладной животик, и вынашивает не она, а суррогатная мать. Звезда постоянно доказывала людям, что все делала сама. У артистки также есть взрослый сын от первого брака, 22-летний Артем Карманов.